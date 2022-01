La Power Stage è una novità delle regole del FIA European Rally Championship 2022, e questo è ciò che sarebbe successo se avesse fatto parte dell'ERC nel 2021.

Il campione ERC Andreas Mikkelsen e Alexey Lukyanuk (nella foto) sono stati i più veloci negli ultimi due rally ERC del 2021. Il russo ha vinto l'ultima PS in Polonia e a Gran Canaria, mentre il norvegese si è imposto alle Azzorre e a Fafe.Con i punti Power Stage assegnati su una scala 5-4-3-2-1, Mikkelsen avrebbe ottenuto 19 punti contro i 17 di Lukyanuk. Efrén Llarena e Miko Marczyk avrebbero invece siglato 13 punti a testa.Oltre a Lukyanuk e Mikkelsen, Giandomenico Basso, Nikolay Gryazin, Jan Kopecký e Mads Østberg si sono imposti nelle PS finali dell'anno scorso. Cliccate QUI per maggiori informazioni su come funziona la Power Stage dell'ERC per il 2022.