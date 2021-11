Il Rally Islas Canarias, round decisivo del FIA European Rally Championship, godrà di un'ampia copertura in diretta.

Ci sarà una copertura dal vivo, anche dalla telecamera dall’elicottero dell’ERC, oltre al commento e all’analisi degli esperti Chris Rawes e Neil Cole, che sostituisce Julian Porter, su Facebook e YouTube:



Selezione dell’ordine di partenza: 17h15 CET, giovedì 18 novembre su Facebook, YouTube



Conferenza stampa pre-evento: 17h45 CET, giovedì 18 novembre su Facebook, YouTube. Presenti: Gruppo 1: Enrique Cruz, Efrén Llarena, Miko Marczyk, Nil Solans Gruppo 2: Pep Bassas, Jean-Baptiste Franceschi, Javier Pardo, Paulo Soria



PS1: Valsequillo 1 (11,91 km) dalle 10;22 CET, venerdì 19 novembre su Facebook, YouTube



PS8: Santa Lucía 2 (13,07 km) dalle 16;47 CET, venerdì 19 novembre su Facebook, YouTube



PS12: Valleseco 1 (14,56 km) dalle 10;33 CET, sabato 20 novembre su Facebook, YouTube



PS17: Telde Ciudad Deportiva (11,07 km) dalle 15;39 CET, 20 novembre su Facebook, YouTube



Highlights Tappa 1: Eurosport, 22;00 CET, venerdì 19 novembre (controllare palinsesti locali per i dettagli)



Highlights Tappa 2: Eurosport, 22;00 CET, sabato 20 novembre (controlla palinsesti locali per i dettagli)



ERC All Access: Eurosport, 23;00 CET, martedì 23 novembre (controllare palinsesti locali per i dettagli)



ERC Rally Review distribuito ai partner di trasmissione in tutto il mondo



Video, notizie aggiornate e cronometraggio in diretta: Disponibile su FIAERC.com



ERC Radio: In diretta dalla fine delle PS. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l’App ufficiale dell’ERC



Social media: Segui l’ERC su Facebook, Instagram, Twitter

