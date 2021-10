Miko Marczyk ha festeggiato il suo 26° compleanno assicurandosi il suo miglior risultato fino ad oggi nel Campionato Europeo Rally FIA con il secondo posto al Rally d'Ungheria.

Il bi-campione polacco ha superato András Hadik nella lotta per il terzo posto alla PS finale, poi è stato poi promosso al secondo quando il vincitoreNikolay Gryazin ha ricevuto una penalità di 15 minuti.



Dopo l'evento, il pilota del Team ORLEN ha detto: "È davvero fantastico per me perché mi sono svegliato di buon umore e pensavo che sarebbe stata una buona giornata per noi, ma pensavo che avremmo lottato per i primi cinque, questo era il mio piano. Ma, alla fine, abbiamo vinto la Tappa contro ragazzi come Mads Østberg, Nikolay Gryazin e Andreas Mikkelsen".



"Siamo sul podio e abbiamo vinto tre PS vere e proprie, quindi sono felice per questo, perché dimostra che abbiamo fatto progressi crescendo, e che la mia strategia sta funzionando. Spero che ci saranno sempre più giorni come oggi nell'ERC in futuro ed è solo l'inizio".

