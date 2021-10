Il FIA European Rally Championship si complimenta con Craig Breen e Paul Nagle per aver firmato un contratto biennale con M-Sport Ford World Rally Team per il FIA World Rally Championship.

L'irlandese, visto in azione con il Team MRF nelle ultime due stagioni di ERC, dove ha centrato il podio al Rally Liepāja con la Hyundai i20 R5, condurrà la nuovissima Ford Puma Rally1 dal 2022.



"Sono felice e orgoglioso di correre per M-Sport Ford con accanto Paul. Il mio percorso nel WRC è stato lungo e pieno di ostacoli, ma ora abbiamo l'opportunità migliore per correre per una marca prestigiosa nel WRC".



"Ho riposto la mia fiducia su ciò che Malcolm, Richard e il team M-Sport ci ha mostrato. Non vedo l'ora di essere alla Piazza del Casino, a Monte-Carlo, per aprire la nostra nuova avventura nel WRC per difendere i colori della Ford".



L'ERC ricomincia invece con il Rally Hungary del 22-24 ottobre.

