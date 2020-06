Comunicato di Eurosport Events sul Rally Liepaja ERC

-

Ecco un comunicato firmato da François Ribeiro, Capo di Eurosport Events, promoter del FIA European Rally Championship.

“Il promoter del WRC ha preso contatti con Eurosport Events ed RA Events sulla possibilità che il Rally Liepāja venga inserito nel calendario 2020 del FIA World Rally Championship, condividendo con il FIA ERC la data di metà agosto. Supportiamo l'idea e confidiamo nelle capacità del promoter locale di saper organizzare un evento del genere".



"In un periodo senza precedenti come questo, è normale che vengano adottate misure altrettanto inedite e noi faremo di tutto perché la comunità dei rally e il FIA World Rally Championship possano superare queste difficoltà, cercando di proteggere piloti e team dell'ERC".



"Il WRC ha una organizzazione totalmente differente rispetto all'ERC e non c'è molto tempo per incrementare i budget per modificare l'attuale format di gara. Se RA Events riuscirà a trovare una soluzione finanziaria per soddisfare le richieste di WRC ed ERC, sono sicuro che arriveremo ad un accordo con il promoter del WRC e gli organizzatori lettoni per mettere in piedi il tutto".



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events, Promoter ERC

