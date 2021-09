E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il 55th Azores Rallye, round cinque del FIA European Rally Championship 2021 che si terrà il 16-18 settembre.

Si corre nell'isola di São Miguel per un evento da sempre spettacolare.Le tappe attraversano paesaggi mozzafiato e campagne rigogliose, e sono caratterizzate dalla loro superficie sabbiosa e dalla natura stretta e ondulata. E poiché le prove cronometrate spesso non sono più larghe della misura di un'auto, non c'è semplicemente margine di errore, in particolare nella prova di Sete Cidades lungo il bordo di un lago vulcanico.Anche il meteo variabile è un fattore, con condizioni che passano dal sole agli acquazzoni e ai banchi di nebbia.Cliccateper l'itinerarioCliccateper il programmaCliccateper la GuidaCliccate QUI per informazioni e il video sulla sicurezza