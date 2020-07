Creighton al Rally di Roma Capitale

-

William Creighton sarà al via del primo round del FIA European Rally Championship facendo la sua prima esperienza internazionale dopo aver vinto il titolo Junior in Gran Bretagna.

Il 22enne si è iscritto al FIA ERC3 Junior Championship per il Rally di Roma Capitale (24-26 luglio) dopo che la serie inglese è stata cancellata a causa della pandemia di coronavirus.



Dopo aver vinto il primo round di quest'anno nella sua Classe al Cambrian Rally, in Galles, il BRC ha chiuso i battenti, per cui il Rally di Roma Capitale sarà l'occasione migliore per Creighton per fare esperienza con la sua nuova Ford Fiesta R2T dopo aver corso con una Peugeot 208 R2 in passato.



“All'inizio dell'anno il nostro programma era tutto sul Junior BRC - spiega il britannico - Siamo partiti bene, poi però tutto si è fermato a causa del COVID-19, ma dopo la sosta siamo pronti a ricominciare e Roma è una grande occasione. Ci siamo iscritti all'ERC Junior Championship, che è la serie migliore assieme al WRC, ma non so cosa attendermi fino a quando non avrò visto la entry list.”



Creighton, che si è laureato all'università ed è cresciuto coi kart, in realtà ha già debuttato nell'ERC nel 2016 al Circuit of Ireland Rally. Su asfalto ha corso però una sola volta con la Fiesta in occasione del Mayo Stages di marzo in Irlanda, per cui l'opportunità di crescere con il team David Greer Motorsport è succulenta.



“Immaginavo che venendo dall'Irlanda fossi buono per l'asfalto, ma a Roma le cose sono molto diverse e penso che si soffrirà. Ho sempre corso su asfalto con la 208, mentre con la Fiesta ho solo qualche km alle spalle, dunque ci metterò un po' ad adattarmi. Sarà comunque una bella esperienza".



Creighton sarà affiancato da Liam Regan e in ERC3 Junior-Pirelli incrocerà le armi con Pep Bassas, Amaury Molle, Nikolai Landa e Dennis Rådström, in attesa di altri iscritti.



Foto: Jakob Ebrey Photography/Motorsport UK British Rally Championship

ERC Antunes regala il successo alla Peugeot Rally4 al debutto DA UN GIORNO

The post Creighton al Rally di Roma Capitale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Novità di stasera: ecco ERC Eye of the Expert IERI A 10:00