-

Andrea Crugnola si è scusato con la F.P.F. Sport team e i suoi sponsor per essere andato a sbattere durante la PS1 del Rally di Roma Capitale.

Il varesino era uno dei favoriti per il successo in questo primo round del FIA European Rally Championship, ma dopo soli2,3km della Pico-Greci è finito KO.



“Prima di tutto chiedo scusa al team e ai miei sponsor perché ho commesso un errore in una curva veloce - ammette Crugnola - Era una cinque stretta e ho perso la traiettoria, col posteriore sono andato sullo sporco e ho sbandato colpendo il guardrail e poi la montagna".



“Eravamo in una sezione velocissima e non ho avuto tempo di capire che stavo sbagliando, sono andato a sbattere per colpa mia e mi dispiace, è un peccato".



La Citroën C3 R5 è poi stata riparata e Crugnola è ripartito per la Tappa 2.

ERC Abarth Rally Cup: Polonski torna in azione, Mabellini leader DA 2 ORE

The post Crugnola dispiaciuto per l’incidente appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Cuesta arrabbiato per il ritiro prematuro in ERC3 Junior DA 3 ORE