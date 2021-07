Andrea Crugnola, che lottò nel 2014 per l'ERC Junior, torna in azione nel FIA European Rally Championship per il Rally di Roma Capitale.

Il pilota della Hyundai Rally Team Italia sarà affiancato da Pietro Ometto e nel Lazio vuole brillare come in passato.



“Sarà un rally determinante per raddrizzare un inizio di campionato che ci ha visti poco fortunati. Il Rally di Roma Capitale è una gara che mi piace particolarmente e spero di adattarmi al meglio anche con la Hyundai i20 e i pneumatici Pirelli".



"Farò una gara innanzitutto sugli altri piloti iscritti al Campionato Italiano, ma sarà molto stimolante misurare il nostro livello contro i migliori team e piloti che corrono abitualmente nell’Europeo”.



Umberto Scandola verrà affiancato invece da Danilo Fappani, dato che Guido D’Amore è ancora infortunato dopo l'incidente patito al Rally Liepāja con la Hyundai i20 R5 che il veronese ha dovuto rimpiazzare con una nuova scocca.



“Non è stato un inizio di stagione facile nel Campionato Europeo a differenza del Campionato Italiano Terra - ha dichiarato Scandola - Il Rally di Roma arriva nel momento giusto per migliorare la nostra classifica e per dimostrare il potenziale della Hyundai i20 R5".



"Quest’anno il rally ha qualche prova nuova ma in generale queste strade si adattano alla mia guida e a Fiuggi io e la squadra ci siamo tolti molte soddisfazioni. Ci siamo preparati al meglio e avremo una vettura quasi completamente nuova dopo l’uscita di strada in Lettonia".



"A tale riguardo mando un augurio di completa guarigione a Guido D’Amore e un benvenuto in famiglia a Danilo Fappani, il mio nuovo navigatore”.



Foto: Massimo Bettiol

