Andrea Crugnola ha vinto la SSS0 Caracalla ACI Roma del Rally di Roma Capitale, andata in scena per le strade della Città Eterna.

Il pilota dello Hyundai Rally Team Italia ha chiuso in 1'53"3 il percorso di 2.72km che ha aperto il round italiano del FIA European Rally Championship, precedendo per 0"6 Giandomenico Basso.



“Sinceramente non è stata facile e ho commesso alcuni errorini, come penso tutti perché era una PS nuova - ha detto il varesino - Domani sarà difficile e bisogna stare concentrati".



Andreas Mikkelsen (Toksport WRT-Škoda Fabia Rally2 Evo) ha terminato terzo.



“Avevo le gomme fredde, ma ho spinto. Non è stato semplice, ma va bene - ha detto il norvegese - Possiamo andare più forte, non è stata ottimale come PS, ma abbiamo provato il bilanciamento. Non so domani come saremo messi con l'ordine di partenza, ma forse è per quello che gli italiani hanno scelto di partire più indietro".



Quarto Nil Solans, seguito da Nikolay Gryazin.



“Era una bella tappa", ha detto Gryazin. "Abbiamo fatto una gara prima a Roma dove bastava fare dei tornanti. Qui devi lavorare ed è difficile con le barriere di cemento. Non stavo assolutamente spingendo. Ho un sacco di aperture alla valvola pop-off, ma non stavamo perdendo troppo. La nostra gara inizia domani".



Craig Breen (Team MRF Tyres) è stato il sesto più veloce, seguito da Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria), Giacomo Scattolon, Miko Marczyk (Team ORLEN) ed Erik Cais (Yacco ACCR Team).



Il leader del campionato Alexey Lukyanuk (Citroën - Saintéloc Junior Team) è 12°. E' stato un inizio difficile per il leader del campionato italiano Fabio Andolfi, che ha danneggiato una ruota colpendo un blocco di cemento. "Ho fatto un errore in una curva, mi dispiace", ha detto.



Javier Pardo è leader dell'ERC2 sulla sua Suzuki Swift R4lly S, la Renault Clio Rally4 di Jean-Baptiste Franceschi guida l'ERC3 e l'ERC3 Junior, Ken Torn è davanti nell'ERC Junior sulla sua Ford Fiesta Rally3, mentre Dariusz Poloński è primo in Abarth Rally Cup. Yigit Timur è in testa al Trofeo Clio by Toksport WRT.



La "Caracalla ACI Roma" è una delle novità del Rally di Roma Capitale per il 2021 ed è stato il lavoro dell'organizzatore dell'evento Max Rendina e del suo team di Motorsport Italia. Situata nei pressi del Colosseo e del Circo Massimo, la prova partiva da via San Balbina per un totale di 2,72 chilometri su un anello intorno alle Terme di Caracalla, ripetuto due volte.



Il Rally di Roma Capitale riprende con la PS1, Rocca di Cave 1, alle 9;53.

