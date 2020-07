Cuesta arrabbiato per il ritiro prematuro in ERC3 Junior

-

Sergio Cuesta si è ritirato con grande rammarico nella penultima PS del Rally di Roma Capitale di sabato, proprio mentre stava imparando tanto.

Lo spagnolo e Alejandro Lopez erano al debutto nel FIA European Rally Championship in Italia e stavano risalendo la china in Classe.



“Prima dell'ultima PS eravamo in rimonta, ma abbiamo rotto il motore e non so perché, ma sicuramente è stata una brutta botta perché stavamo imparando tanto e potevamo ottenere un bel risultato con la vecchia 208 R2 - racconta Cuesta - Roma ha un bellissimo rally, con tanti cambi di ritmo e parecchie insidie. Noi dovevamo solo imparare, andremo al Rally Liepāja con lo stesso spirito, ma non so quante altre gare faremo perché il budget è davvero ristretto. Speriamo di poter fare il Rally Islas Canarias con la nuova 208 Rally4".

