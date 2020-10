Sergio Cuesta avrà una nuova Ford Fiesta Rally4 per il Rally Fafe Montelongo, auto che lo ha visto debuttare con un successo in Francia.

Dopo aver cominciato la stagione 2020 in FIA ERC3 Junior Championship con la Peugeot 208 R2 di vecchia generazione, lo spagnolo passa alla vettura della M-Sport Poland iscritta dalla Pravia Autocompeticion.



“Sarà la terza gara ERC per noi e con la nuova Fiesta vogliamo fare bene - dice Cuesta, che verrà affiancato da Alejandro Lopez - Abbiamo avuto modo di provarla al Rallye National de la Drôme e abbiamo vinto la Classe R2, quindi la useremo a Fafe per vedere quanto possiamo essere vicini agli altri dell'ERC Junior".



“Siamo convinti di poter fare bene, dato che sull'asfalto andiamo meglio. Abbiamo un buon team e una bella macchina, un ottimo co-pilota e tante cose per fare bene. Dobbiamo imparare qualcosa ancora, punto anche sulla fortuna"



Cuesta ha chiuso quarto in ERC3 Junior-Pirelli durante lo shakedown.