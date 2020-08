Sergio Cuesta non ha badato alla mancanza di esperienza in ERC3 Junior-Pirelli e ha chiuso in Top10 il Rally Liepāja.

Lo spagnolo, assieme ad Alejandro López, andava in Lettonia per la prima volta con la sua Peugeot 208 R2 e si porta a casa un nono posto.



“E' stato un grande rally per noi, visto che abbiamo raggiunto il traguardo facendo tanti km ed esperienza - ha dichiarato il navigatore del pilota griffato GC Motorsport - Per Sergio era il primo rally su terra con questa macchina, l'anno scorso non ha gareggiato tanto. Di fatto, aveva preso parte solo ad un paio di eventi, ma passo dopo passo il ritmo è arrivato. Dobbiamo migliorare, ma siamo messi bene".