Il Rally Fafe Montelongo di Sergio Cuesta è finito dopo sole 5 curve, ma questo non gli ha impedito di continuare la battaglia per la Top5 del FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli.

Lo spagnolo era al volante di una nuova Ford Fiesta Rally4, ma nella PS1 lui e il co-pilota Alejandro Lopez sono andati KO.



"Purtroppo siamo scivolati sul fango prendendo col posteriore un palo del telegrafo, per cui ci siamo dovuti ritirare - ha spiegato il navigatore - Siamo comuque tornati in azione per la Tappa 2 stando molto attenti viste le condizioni scivolose. Abbiamo anche forato, ma comunque il traguardo è stato raggiunto".



Cuesta e Lopez ora cercheranno il budget per correre il Rally Islas Canarias.