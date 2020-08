Cuesta spera di rifarsi in ERC3 Junior continuando ad imparare

-

Sergio Cuesta ha bisogno come non mai di un bel risultato al Rally Liepāja.

Lo spagnolo, protagonista dell'ERC3 Junior Championship-Pirelli, ancora non ha il budget per correre anche le gare dopo la Lettonia e quindi deve fare bene per assicurarsi un futuro.



“Siamo pronti per Liepāja e vogliamo fare una bella gara - ha detto il pilota della GC Motorsport prima di salire sulla Peugeot 208 R2 condivisa con Alejandro Lopez - Cercheremo di fare tanti km e accumulare esperienza su terra, poi vedremo se andare avanti in ERC3 Junior perché la crisi dovuta al COVID-19 ci ha creato tanti problemi nella ricerca di nuovi sponsor. Speriamo di trovare il budget per continuare a crescere in vista del prossimo anno”.

