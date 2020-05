-

Nella storia del FIA European Rally Championship ci sono piloti che hanno corso anche in pista: ecco 10 nomi.

Stéphane Sarrazin(nella foto): due volte Campione in Le Mans Series ha corso anche in F1. La sua ultima gara nell'ERC è stata al Tour de Corse del 2014.



Petr Semerád: troppo giovane per i rally cechi (dove bisogna avere almeno 16 anni), la promessa dell'ERC3 si è distinta in FIA CEZ in attesa di cambiare categoria.



Ricardo Teodósio: Campione portoghese e protagonista dell'Azores Rallye, ha corso in Formula Ford e Formula Opel.



Henri Toivonen: vincitore di 6 gare ERC e proiettato verso il titolo prima di perdere tragicamente la vita in Corsica nel 1986, il finlandese aveva provato la F1 e corso per Eddie Jordan in Formula 3. Anche suo fratello Harri ha corso e vinto nell'ERC, e provato le gare su pista come il papà Pauli.



Pauli Toivonen: il finlandese ha vinto l'ERC nel 1968 e fatto bene anche in circuito.



Mattia Vita: dopo i successi coi kart, il toscano è passato alla Formula 3, ma ora si prepara per il FIA ERC3 Junior Championship.



Adrienn Vogel: prima di passare all'ERC3 per il 2020, ha trascorso tre anni in Kia Platinum Cup.



Albert von Thurn und Taxis: per 10 anni ha gareggiato nel GT, poi i costi sono lievitati e quindi il tedesco ha deciso di seguire il suo sogno dei rally. “Mi avevano detto tutti che erano troppo pericolosi e difficili, ma il loro fascino è incredibile".



Sobiewsław Zasada:il 3 volte Campione ERC polacco è stato protagonista anche delle 2 ruote e in pista.



Aleks Zawada: il polacco è passato all'ERC Junior (lottando per il titolo nel 2017) dopo anni di monoposto.



Foto: Toyota Hybrid Racing

ERC Dall’ERC alla pista: parte 2 DA 7 ORE

The post Dall’ERC alla pista: parte 3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Dall’ERC alla pista: parte 1 DA 13 ORE