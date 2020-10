Dopo oltre 30 gare ERC da navigatore, ecco il portoghese in una nuova veste.



“Faccio il navigatore, ma sei anni fa ho cominciato anche a correre qualche gara regionale - spiega Castro - Non ho tanta esperienza, ma sto cercando di migliorare un po' per volta. Chiaro che ne ho di più da co-pilota, ruolo che ricopro dal 1994. Ma è comunque una bella esperienza".



Castro, che vive a Fafe, per la gara di casa è iscritto in ERC3.



"E' il primo rally ERC da pilota, quindi cercherò di divertirmi e basta. Conosco bene le PS visto che vivo qui, non so se il meteo ci aiuterà, ma cercherò di fare comunque del mio meglio, anche se ho una macchina che è di due generazioni più vecchia delle altre".