L'allenatore di calcio e appassionato di rally André Villas-Boas potrà contare sui consigli degli esperti come Bruno Magalhães quando farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship la prossima settimana.

Nato a Porto, l'idolo locale che ha allenato con notevole successo in patria, Inghilterra, Cina, Russia e Francia, parteciperà al Rally Serras de Fafe e Felgueiras con la stessa Hyundai i20 R5 del Team Hyundai Portugal che Magalhães ha utilizzato in questa stagione del campionato portoghese.



"Correrà per beneficenza ed è un grande piacere per Hyundai averlo perché è molto appassionato di rally", ha detto Magalhães. "Sappiamo che vuole arrivare al traguardo e togliersi qualche soddisfazione, sicuramente gli darò qualche consiglio. Ma gli chiedo se un giorno allenerà la mia squadra, il Benfica, e tutte le volte dice 'no' perché è di Porto. Scherziamo molto su questo!"



Villas-Boas sta usando la sua partecipazione per promuovere la sua iniziativa Race for Good, che sta raccogliendo fondi per APPACDM Porto, Ace Africa e Laureus Sport for Good Foundation.



"Sono partnership come quella che abbiamo con Hyundai Portogallo ciò di cui Race for Good ha bisogno di abbracciare più e nuovi progetti, e cambiare la vita di più persone", ha detto Villas-Boas. "È un grande piacere partecipare a una gara come il Rally Serras de Fafe e Felgueiras, al volante della Hyundai i20 R5 e contribuire alle nostre cause".



