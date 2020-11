Callum Devine è molto carico per il Rally Islas Canarias, dove troverà una grande concorrenza in Classe FIA ERC1 Junior Championship.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally non ha mai corso in Spagna e con la Hyundai i20 R5 condivisa con James Fulton cercherà di continuare a stupire contro le altre 27 Rally2 iscritte all'evento del 26-28 novembre.



"Ci sono tanti piloti veloci ed è bello perché così potrò confrontarmi coi migliori - dice l'irlandese - La cosa importante sarà la consistenza. Cerchiamo di concludere l'anno al meglio e fare esperienza per il prossimo".