Devine e l’importantissimo supporto della Federazione

Callum Devine è pronto per il debutto in FIA ERC1 Junior Championship con la Motorsport Ireland Rally Academy.

L'irlandese è stato protagonista di una giornata organizzata dalla Federazione del suo paese al Mondello Park, a Dublino, il 3 luglio.



Il coordinatore Sean McHugh ha spiegato: “Avevamo programmato quattro giornate per la nostra accademia quest'anno. La prima si è svolta a gennaio con lezione in classe e fitness. Il lockdown ha cancellato la seconda, per cui ci siamo affidati alle riunioni su Zoom. E' fantastico che i nostri 11 piloti e 7 navigatori della Academy possano di nuovo incontrarsi fisicamente. Abbiamo seguito le linee guida sulla sicurezza dettate dal governo nella riapertura del Mondello Park, dando modo a tutti i tornare in pista con il #BackonTrack. Ringraziamo Roddy Greene e il suo staff per l'eccellente e professionale lavoro che hanno fatto per accoglierci in circostanze particolari".



Durante la giornata, i piloti si sono potuti cimentare nella guida della Hyundai i20 R5 preparata dalla Philip Case Rallysport, ma anche al simulatore della Digital Motorsports nel tracciato di Kildare.



Il giornalista Leo Nulty ha invece svolto un lavoro di preparazione per le pubbliche relazioni, Alan Heary ha lavorato sull'allenamento fisico e mentale, mentre Killian Duffy ha dato consigli sulla compilazione delle note.



William Creighton, che ha appena annunciato la sua partecipazione al Rally di Roma Capitale in ERC3 Junior, è anch'esso un membro della Motorsport Ireland Rally Academy fra i presenti al Mondello Park.



