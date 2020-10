Affiancato da James Fulton, il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy è riuscito a sopravvivere ad un problema di pressione benzina della sua Hyundai i20 R5 nel finale.



“E' stato un buon rally per noi, tutto l'evento è servito per capire come assettare la macchina e famigliarizzare con James perché era la prima gara assieme - ha detto Devine - La gara era durissima, in Irlanda siamo abituati ai cambi di meteo, ma non avevamo mai visto nulla di simile. Alla fine non è tanto per colpa nostra, ma per l'80% del rally le gomme erano sbagliate".



“Praticamente ad ogni passaggio il tempo cambiava, in servizio pioveva e in PS no, poi quando ti fermavi ricominciava e alla fine serviva fortuna con le gomme. Era così per tutti e quando siamo riusciti ad azzeccare la scelta i tempi da Top5 li abbiamo fatti. Era dall'Ungheria 2019 che non riuscivo ad essere così competitivo, a me e al team serviva un risultato del genere".