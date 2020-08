Devine pronto per volare alto nell’ERC

-

Callum Devine dopo un brutto Rally di Roma Capitale guarda avanti e pensa già al prossimo round del FIA ERC1 Junior Championship, il Rally Liepāja.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy va per la prima volta in Lettonia con Brian Hoy al suo fianco e vuole puntare su quanto imparato nel Rally di Finlandia fatto nel 2018 quando era pilota del FIA Junior World Rally Championship.



“Ovviamente l'Italia è stata deludente, ma per fortuna la mia Hyundai i20 R5 è stata riparata e ora posso ricominciare a dire la mia - commenta l'irlandese - Ho solo una piccola esperienza su terra fatta con la Hyundai, quindi per ora mi sto allenando guardando i video. Sarà una sfida, ma sapevamo dall'inizio dell'anno che questo sarebbe stato un evento tosto visto che non è il solito cui siamo abituati".



“Con Brian abbiamo fatto il Finlandia qualche anno fa e non è troppo diverso, anche se all'epoca ero con una R2 e oggi guido la R5 che è molto più veloce! Da quello che ho visto sono belle PS, ma non c'è margine di errore visto quanto si va forte!"



“Molti concorrenti saranno più abituati di noi a fare queste strade e se non stai attento dall'inizio rischi di rimanere indietro. Ma da qualche parte dovrò pure iniziare, è l'obiettivo che abbiamo quest'anno. E bisogna ricordarsi che dobbiamo prendere punti".

