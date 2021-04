Callum Devine, a podio lo scorso anno nel FIA European Rally Championship, ha ringraziato la federazione irlandese per avergli consentito di andare a correre l'Olympus Rally del 24-25 aprile.

La gara dell'ARA Series si svolge a Washington ed è stata parte anche del FIA World Rally Championship, con Ken Block e Travis Pastrana che saranno fra gli avversari di Devine e Josh McErlean, altro pilota della Motorsport Ireland Rally Academy.



Devine, affiancato da James Fulton, guiderà una Ford Fiesta, mentre McErlean condurrà una Hyundai i20 R5 assieme a Keaton Williams.



"E' fantastico e vorrei ringraziare la Motorsport Ireland Rally Academy - ha commentato Devine - Ci hanno spinto per metterci alla prova su queste PS e sono contento di essere coinvolto in questa sfida. Guiderò una Fiesta del team di Barry McKenna, è fantastico che sia stato stilato un protocollo per questo rally".



Devine annuncerà i piani per il 2021 nelle prossime settimane.

