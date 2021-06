Callum Devine si è dato un voto di 7 dopo l'ORLEN 77° Rally Poland, chiuso al 14° posto.

Nel primo evento del FIA European Rally Championship, il pilota della Motorsport Ireland Academy era all'esordio con la Ford Fiesta Rally2, ma nonostante qualche problema ha portato a conclusione il rally.



"Direi che merito un sette su dieci", ha detto Devine. "Il rally è stato assolutamente fantastico, le tappe bellissime. Le condizioni fantastiche, un po' troppo calde a volte, ma dalle mie parti non ci lamentiamo troppo del sole".



"Mi sono piaciute molto le PS, avevano tutto. È stato un buon inizio per noi con le qualifiche, ma il rally ci ha visto un po' in difficoltà. Era la nostra prima volta qui, quindi con le note e l'impegno, cercando di trovare un ritmo. Allo stesso tempo, fa tutto parte dell'apprendimento, quindi non possiamo abbatterci troppo. Nel complesso, non è stato un brutto rally, è un buon inizio. È meglio che rimanere bloccati in un fosso o fermarsi al primo giro dell'ERC".

