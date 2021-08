Callum Devine si ritrova ad affrontare un nuovissimo evento nel weekend, ma il Barum Czech Rally Zlin del FIA ERC ha alcune somiglianze con le gare irlandesi.

"È un altro evento asfaltato, il che è buono per noi perché sento che è la superficie su cui ho più esperienza e ovviamente ottenuto alcuni dei miei migliori risultati", ha detto Devine. "Roma è stato il nostro primo rally su asfalto con la Fiesta e siamo stati soddisfatti del nostro ritmo nel giorno finale, quindi stiamo cercando di continuare così".



"E' la nostra prima volta in questo rally, ovviamente, ma la gente ha detto che le PS sono abbastanza simili a quelle che abbiamo a casa con l'asfalto ruvido e sconnesso. Questo è incoraggiante, ma non saremo troppo sicuri finché non le vedremo. L'assetto dovrebbe essere abbastanza simile a casa e questo è un altro punto positivo per noi".



"Ho fiducia venendo da Roma e speriamo di avere un buon rally. Dobbiamo essere realistici perché è la prima volta che facciamo questo evento e la entry list è abbastanza fitta di piloti cechi veloci nella top 20. Sarà difficile competere per la prima volta qui, quindi avremo bisogno di fare esperienza per raggiungere la velocità il più rapidamente possibile. C'è la possibilità di pioggia, quindi sarà abbastanza difficile".

