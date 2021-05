Callum Devine salirà sulla nuova Fiesta in questa stagione del FIA European Rally Championship, che prenderà il via con l'ORLEN 77th Rally Poland.

Il 27enne si è assicurato il supporto della Motorsport Ireland Rally Academy per disputare la prossima stagione ERC in una Ford Fiesta Rally2, con l'assistenza di M-Sport. James Fulton sarà il suo co-pilota.



"Vogliamo andare a lottare per il vertice e ottenere un altro podio ERC, quando possibile", ha detto Devine. "Se ci riuscissimo sarebbe fantastico. Ovviamente, la concorrenza nell'ERC è elevata, ma speriamo di essere con i ragazzi davanti in termini di velocità, soprattutto nei round in cui siamo già stati. Abbiamo avuto modo di fare test con la macchina e mi sento a mio agio. Abbiamo solo bisogno di qualche chilometro in PS e vedere dove siamo come tempi".



"Vorremmo riprendere da dove abbiamo lasciato in termini di velocità alla fine dello scorso anno e migliorare su questo, essere più costanti e dentro i primi cinque o sei, cercando di ottenere qualche buon punto dopo che l'anno scorso ci siamo ritirati dai nostri primi due eventi".



"Stiamo voltando pagina con una nuova macchina, una nuova squadra e tutto il resto. Abbiamo un buon supporto da M-Sport e siamo anche molto grati a tutti coloro che hanno continuato a sostenerci. Ce ne vuole parecchio per una sfida di questo livello e sono lieto di dare il benvenuto ad alcuni nuovi partner a bordo di questa stagione tra cui Parts For Cars, Lyons di Limerick, Rentokil Initial, Trailerstuff.ie e Fire Protection Ireland. Senza di loro e gli altri come Curran Gate, Pirelli, TST Transport, EARS Motorsport, Marina Racewear e la Motorsport Ireland Rally Academy, questa stagione non sarebbe stata possibile".



L'amministratore delegato di M-Sport, Malcolm Wilson, ha detto: "Il Campionato Europeo Rally è stato a lungo un terreno di prova per i giovani talenti che cercano di lasciare il segno sulla scena mondiale, ed è bello vedere un altro giovane pilota che sceglie di prendere questa strada con la Fiesta. Conosciamo Callum da alcuni anni avendo corso con la Fiesta R2 nel Campionato del Mondo Rally Junior e la Fiesta R5 in Irlanda. Ha talento e sono ansioso di vedere cosa può fare con la Fiesta Rally2 nell'ERC".



Il team principal di M-Sport Ford, Richard Millener, ha aggiunto: "E' bello vedere Callum di nuovo al volante della Fiesta e non vedo l'ora di vedere cosa può fare quest'anno. Ha avuto una grande stagione con la Fiesta nel 2019, finendo terzo assoluto nel campionato irlandese Asfalto, assicurandosi la sua prima vittoria a Donegal. Siamo tutti desiderosi di vederlo ripetere quelle prestazioni sul palcoscenico europeo. Ha già completato un anno a questo livello, e ora che ha ritrovato la Fiesta, vogliamo aiutarlo a fare il prossimo passo. Ha esperienza e gli daremo tutto il supporto possibile per permettergli di andare bene. La concorrenza sarà elevata, ma Callum è un giovane pilota molto determinato e talentuoso con il potenziale per sorprendere".



Devine e Fulton si prepareranno per l'ORLEN 77° Rally Poland con un'uscita sull'apertura del campionato polacco, il Rally Žemaitija in Lituania dal 4 al 6 giugno. Oltre a fornire esperienza su un terreno simile a quello che scopriranno nella vicina Polonia, l'evento darà loro la prima occasione di mostrare la livrea della loro Fiesta griffata Motorsport Ireland Rally Academy.

