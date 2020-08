Dinkel apre la Tappa 1

-

Dominik Dinkel avrà l'onore di aprire la Tappa 1 del Rally Liepāja, round due del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Brose Motorsport è in lizza per l'ERC1 Junior guidando la Škoda Fabia Rally2 Evo affiancato da Ursula Mayrhofer, ed è stato l'ultimo dei Top15 della Qualifying Stage a poter scegliere la propria posizione di partenza nella cerimonia d'apertura.



Tutti i concorrenti hanno optato per partire indietro, in modo da avere il fondo sterrato più battuto e Dinkel, avendo ottenuto il 15° tempo, non ha avuto molte alternative.



Nikolay Gryazin, il più rapido della Qualifying Stage, ha infatti scelto il 15° posto.



Ecco l'ordine di partenza della Tappa 1 del Rally Liepaja 2020

