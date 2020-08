-

Dominik Dinkel sta continuando a prendere punti in FIA ERC1 Junior Championship imparando tanto, nonostante al Rally Liepāja abbia dovuto entrare in azione per primo con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo nella Tappa 1.

Il pilota della Brose Motorsport, assieme a Ursula Mayrhofer, ha terminato settimo in Classe e 13° assoluto.



“Quando sei il primo non è facile, soprattutto su strade così veloci e larghe dove si sbandava ovunque - ha commentato Dinkel - Ho avuto diversi problemi nelle parti rapide, in alcuni punti avevo scritto nelle note che si poteva andare al massimo, ma non era così, infatti finico sempre largo. E' stata dura nelle frenate e con il pattinamento delle gomme. Ma l'esperienza è stata utile e sono contento".



“Nella Tappa 2 è andata meglio, solo che non ho esperienza in questo genere di rally e ho sbagliato, specialmente nella PS6. Lì ho perso fiducia, ma va bene così. Ringrazio tutti i miei sponsor e Michael Stoschek.”

ERC Solberg svetta con le K6 soft di Pirelli DA 5 ORE

The post Dinkel impara in fretta sulla terra appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Le Fiesta della M-Sport sul podio dell’ERC3 Junior DA 17 ORE