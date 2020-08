Dinkel pronto per un’altra grande sfida

-

Dominik Dinkel al Rally Liepāja si metterà alla prova in una delle gare più veloci e dure del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Brose Motorsport non è mai stato in Lettonia, ma proverà la sua Škoda Fabia Rally2 assieme ad Ursula Mayrhofer per acclimatarsi già nella giornata di mercoledì.



“Ancora una volta siamo davanti ad un rally nuovo che non ho mai fatto, con PS molto veloci e sconosciute - ha detto il tedesco - Mi piace la terra e spero di migliorare il passo già mercoledì quando faremo un test. Spero di trovare un buon set-up e affinare il mio stile, ma non voglio strafare. Mi auguro di ottenere un bel risultato in ERC1 Junior".

