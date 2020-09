Dopo il settimo posto del Rally Liepāja, il tedesco punta a migliorare al Rally Fafe Montelongo, gara che per lui è nuova, mentre in Portogallo era già stato nel 2019 col WRC.



“Roma e Liepāja sono stati rally duri per noi e non sono molto contento delle mie prestazioni, soprattutto delle note - ha detto il pilota della Brose Motorsport - Nelle ultime settimane abbiamo lavorato tanto per migliorarle e semplificarle, ora vediamo se funzionano”.



"Sono già stato in quella regione del Portogallo e mi è piaciuta tanto. Col WRC abbiamo però corso su terra, ma le strade sembrano simili a Roma, tortuose e veloci. Proveremo a trovare l'assetto migliore e un buon ritmo per ottenere bei crono, in modo da giocarcela con gli altri ragazzi dell'ERC1 Junior Championship”.



Michael Wenzel sarà il navigatore di Dinkel, visto che Ursula Mayrhofer ha altri impegni di lavoro.