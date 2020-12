Ley è coordinatore dell'ERC per Eurosport Events e si è dato da fare per svolgere almeno cinque eventi in un anno falcidiato dalla pandemia di Coronavirus.



Ducher, che ha seguito Alexey Lukyanuk nella conquista del campionato, ha detto: “Il secondo vincitore del titolo è Jean-Baptiste Ley di Eurosport Events perché ha lavorato alla grande per mantenere vivo il campionato".