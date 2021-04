Il FIA European Rally Championship avrà una nuova categoria per i ragazzi dai 14 anni in su.

Il promoter Eurosport Events lancia infatti ERC Kidz con una Citroën Ami elettrica che non richiede una licenza di guida, ma una speciale qualifica per prendere parte alla serie.



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore ERC: "E' una grande pietra miliare nella storia dei rally e un momento importantissimo per tutti i giovani che vorranno mettersi alla prova a livello internazionale. E' fantastico che si possa lanciare una categoria come ERC Kidz per dare modo ai ragazzi di crescere".



Le iscrizioni per ERC Kidz sono già aperte e Ley è curioso di vedere come andrà questa novità.



“ERC Kidz è una grande occasione per i giovani che passano dall'età dei bambini a quella degli adolescenti. Ci sono già diversi nomi che vogliono far parte di questa avventura seguendo l'interesse di mamme e papà".

ERC Grande gara per Cais in casa! 16 ORE FA

ERC Una grande lotta Tempestini-Ostberg in Romania UN GIORNO FA