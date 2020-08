Ecco gli otto in lizza per l’ERC2 a Liepaja

-

Otto piloti si daranno battaglia per la vittoria in Classe FIA ERC2 al Rally Liepāja, con il leader Zelindo Melegari che se la dovrà vedere con rivali agguerriti.

L'emiliano ha vinto il Rally di Roma Capitale assieme a Corrado Bonato, al rientro dopo il tremendo incidente del Barum Czech Rally Zlín dell'agosto 2019.



Nel 2017, Melegari aveva combattuto per il successo nella categoria produzione contro Tibor Érdi Jr proprio al Rally Liepāja e l'ungherese ci riprova quest'anno dopo 3 stagioni passate in ERC1.



In categoria avremo anche Ainārs Igaveņš e Dmitry Feofanov, mentre il polacco Igor Widłak deve riscattare il ritiro di Roma.



Occhio anche ai piloti dell'Abarth Rally Cup: il leader Andrea Mabellini e il polacco Dariusz Poloński vengono raggiunti dal debuttante Martin Rada.

