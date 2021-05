Gli organizzatori dell'ORLEN 77th Rally Poland hanno pubblicato i primi dettagli sul round d'apertura del FIA European Rally Championship.

Dopo la pubblicazione delle supplementary regulations e l'apertura delle iscrizioni il 7 maggio, ecco cosa c'è da sapere sulla 100a edizione dell'evento polacco su terra.



*14 Prove Speciali per 200km di gara



*La Super Speciale della Mikołajki Arena si terrà la sera del 18 giugno dopo Prove Libere, Qualifying Stage e shakedown al mattino.



*Il 19 giugno ci saranno sette PS tra Elk ed Olecko (tre ripetizioni prima del ritorno alla Mikołajki Arena)



*Il 20 giugno si inizia con 4 PS attorno a Mikołajki, poi sosta in servizio e trasferimento verso Varsavia per l'ultima prova nei pressi di Przasnysz



*La prova conclusiva si terrà in parte sulla storica Karowa, strada utilizzata in passato anche per il Rajd Barbórka



*La cerimonia di premiazione avverrà sul terreno del PGE National Stadium di Varsavia

