Mathieu Franceschi, che ha lottato contro Adrien Fourmaux nel FIA World Rally Championship ad inizio carriera, sarà in azione nel FIA European Rally Championship dove c'è anche suo fratello Jean-Baptiste.

I due francesi saranno eleggibili per i punti ERC3. Tuttavia, l'iscrizione di Mathieu Franceschi tramite l'azienda di pneumatici MICHELIN significa che non sarà un concorrente per il campionato ERC3 Junior, che impone l'uso di coperture Pirelli. Guiderà una Peugeot 208 Rally4, mentre Jean-Baptiste gareggerà con la nuovissima Renault Clio Rally4.



"Abbiamo scelto l'ERC perché è il prossimo passo per i piloti provenienti dal mio paese e il campionato è ben pubblicizzato", ha detto Mathieu Franceschi, che ha ottenuto il sostegno di Peugeot Sport. "Seguo l'ERC da molto tempo essendo un giovane appassionato di motorsport, ho sempre visto lotte meravigliose in tutte le categorie. Il livello sembra essere molto alto e non vediamo l'ora di poterci misurare".



Dopo il debutto nell'ERC all'ORLEN 77° Rally Poland (18-20 giugno), Franceschi ha in programma di disputare il Rally di Roma Capitale, il Barum Czech Rally Zlín, il Rally Ungheria e il Rally Islas Canarias.



"Tutto dipenderà dal budget, che al momento non è ancora stato completato, quindi speriamo in buoni risultati per stimolare l'interesse verso di noi", ha detto. "Vogliamo acquisire più esperienza e divertimento possibile. Cercheremo di avvicinarci al vertice ogni volta per finire la stagione in lotta per i podi. Ma non dimentichiamo che siamo ancora molto giovani".



Franceschi ha iniziato a gareggiare nel 2018 ed è arrivato secondo dietro ad Adrien Fourmaux nel campionato francese Junior quell'anno, mentre la nuova recluta ERC2 Victor Cartier si è piazzato quarto nella classifica finale. Si è poi unito a PH Sport per il 2019 e ha centrato la corona francese 2WD nel 2020.



Lucie Baud, che ha co-pilotato suo padre Lionel vincendo il titolo terra in Francia nel 2019, sarà navigatore di Franceschi per quelle che saranno le loro prime stagioni di competizione ERC.

