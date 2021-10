Diversi equipaggi portoghesi di alto livello saranno in azione al sesto round del FIA European Rally Championship, il Rally Serras de Fafe e Felguieras.

Bruno Magalhães, tre volte vincitore a Fafe e secondo classificato dell'ERC nel 2017, chiuse sesto quattro anni fa, mentre nel 2020 andò a podio dietro al vincitore Armindo Araújo (nella foto), sei volte campione portoghese.



Dalla sua ultima apparizione nell'ERC nel 2006, Araújo ha preso titoli mondiali Production Car e attualmente è in testa alla classifica del suo campionato nazionale dopo cinque round. Magalhães, nel frattempo, avrà a disposizione la nuovissima Hyundai i20 N Rally2 del Team Hyundai Portugal.



Oltre ad Araújo e Magalhães, il contingente del campionato portoghese include Miguel Correia, più gli ex campioni nazionali José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio.



L'allenatore di calcio e appassionato di rally, André Villas-Boas, corerà con una i20 R5 del Team Hyundai Portugal per la sua prima apparizione in un evento ERC. Il portoghese raccoglierà fondi anche per la sua associazione benefica Race for Good.



Pedro Almeida - che è co-pilotato da Hugo Magalhães, residente a Fafe - ed Ernesto Cunha inseguiranno il successo nel ERC3, mentre Paulo Neto sarà anche in azione, anche se non registrato per i punti ERC.



Foto: Facebook.com/ArmindoAraujoFanpage

