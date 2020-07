Ecco il duo Peugeot per l’ERC3 Junior

-

Pedro Almeida e Pedro Antunes correranno in FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli al Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.

La coppia portoghese guiderà la nuovissima Peugeot 208 Rally4 e risulterà anche fra le favorite. Nel loro programma ci sarà anche l'Azores Rallye del 17-19 settembre.



Antunes, che domani compire 27 anni, ha avuto modo di fare esperienza lo scorso anno su questo tipo di asfalto, mentre il 22enne Almeida avrà al suo fianco l'esperto Hugo Magalhães, che ha centrato il podio a Roma nel 2017 con Bruno Magalhães e il quinto l'anno scorso.



Almeida fa un passo indietro

Pedro Almeida che aveva corso nell'ERC con delle Rally2, fa un passo indietro salendo sulla Rally4: "La differenza coi top è di circa 1"2 per km e la cosa non migliorava, quindi ho pensato di fare un passo indietro dalla R5 alla R2, poi magari un giorno tornerò alla R5”.



Magalhães è una bella spinta

Con 3 vittorie e 9 podi all'attivo nell'ERC su 32 gare, Hugo Magalhães sarà un co-pilota prezioso per Almeida: "Abbiamo iniziato a lavorare assieme ad inizio anno e ci aspettavamo di fare molte gare, poi il COVID-19 ha rovinato tutto. Durante la quarantena siamo comunque riusciti ad allenarci assieme e Hugo mi ha dato una grande mano, specialmente con le note, perché la trascrizione è un lavoro molto importante per un pilota". La prossima settimana la coppia si presenterà forte dell'uscita al Rali de Calheta, primo round del campionato di Madeira questo weekend.



Antunes con il Leone

Dopo aver passato gran parte della carriera con la Peugeot 208 R2, Antunes ha debuttato con la 208 Rally4 vincendo la sua categoria e chiudendo nono assoluto il Rali de Castelo Branco del 5 luglio. “E' una macchina molto diversa dalla 208 R2, specialmente nel motore perché ha 20CV in più. Si sente molto a bassi giri e fa una grande differenza, lo si può sfruttare in altro modo. La vecchia auto girava più alto e nelle curve strette e lente faceva fatica. Anche le gomme sono più grande e ti danno più sicurezza. E' più facile da guidare".



Almeida, che sarà portacolori del The Racing Factory Team, ha aggiunto: “Ho fatto un rally due settimane fa con questa macchina e non avendo mai corso con la 208 vecchia non posso fare paragoni. Ma rispetto alle altre R2, ha molte diversità, specialmente nel motore perché è un turbo, per cui è una grande differenza. Il telaio è fenomenale, davvero un'ottima auto".



In programma altri eventi da definire

Almeida ed Antunes vogliono espandere i propri programmi in ERC3 Junior, ma servirà supporto. “Con la situazione del COVID-19, molti sponsor se ne sono andati all'ultimo minuto, per cui abbiamo dovuto rivedere i piani. C'è una possibilità per il Rally Islas Canarias, ma non è sicuro”.



Antunes ha aggiunto: “Ci proveremo, ma non è confermato nulla ora. L'ERC è un'ottima competizione con tanti piloti bravissimi, il posto migliore dove crescere perché le PS sono tutte diverse".



Foto:Peugeot Sport

