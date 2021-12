WRC Promoter ha svelato il calendario 2022 del FIA European Rally Championship, il primo da quando ha ottenuto i diritti promozionali della serie all'inizio di quest'anno.

Il programma di otto round comprende quattro appuntamenti su ghiaia e tre su asfalto. I dettagli della chiusura della stagione devono essere confermati.



Tutti i sette scelti tra Portogallo, Spagna, Polonia, Lettonia, Italia e Repubblica Ceca erano nel programma 2021 e l'amministratore delegato di WRC Promoter Jona Siebel ha detto di voler onorare i contratti stipulati con il precedente promotore Eurosport Events.



"Questo è un calendario con rally che sono popolari tra concorrenti e fan", ha detto dopo che le date sono state confermate dal FIA World Motor Sport Council a Parigi.



"Ci prenderemo del tempo per considerare il calendario per gli anni futuri, ma non è un segreto che vogliamo una lista di appuntamenti diversificata che mescoli nuovi rally con gare di vecchia data e amate".



WRC Promoter possiede i diritti commerciali del FIA World Rally Championship (WRC) dal 2013. Siebel ha detto che l'aggiunta dell'ERC ha fornito l'opportunità di avvicinare le due serie.



"Oltre ad essere un importante campionato a sé stante, vediamo l'ERC come una fucina di talenti per il WRC. Vogliamo che le due serie si adattino come un guanto ad una mano; semplificheremo il percorso per i protagonisti per passare da una all'altra".



Il campionato 2022 in dettaglio



La stagione entra nel vivo con un doppio appuntamento in Portogallo. Si parte nella regione settentrionale di Fafe a metà marzo, mentre due settimane si va alle isole Azzorre nel mezzo dell'Atlantico.



L'asfalto abrasivo del Rally Islas Canarias è a metà maggio, prima che la metà iniziale della stagione si concluda sulle strade sterrate nel nord della Polonia un mese dopo.



Le PS a fondo scivoloso della Lettonia aprono la seconda metà della stagione nel primo fine settimana di luglio, prima dei soliti eventi su asfalto a Roma e a Zlin, nella Repubblica Ceca.



Il campionato si conclude con un evento ancora da confermare.



Ecco la Power Stage arrivare nell'ERC



L'ERC imiterà il WRC includendo una Power Stage in diretta TV che darà punti bonus alla fine di ogni round.



I cinque piloti più veloci della categoria ERC1 nella prova speciale finale avranno punti extra su una scala di 5-4-3-2-1. Con un massimo di 40 punti aggiuntivi disponibili in tutta la stagione, i decimi di secondo guadagnati qui possono aumentare significativamente la lotta per il titolo.



La Power Stage sarà trasmessa in diretta sulle reti internazionali e su WRC+ All Live.



L'introduzione della Power Stage significa che i punti bonus non saranno più assegnati dopo ogni tappa.



Campbell a capo dell'organizzazione ERC



WRC Promoter ha nominato l'esperto Iain Campbell come manager dell'ERC. Egli assumerà la posizione nel gennaio 2022 per lavorare con eventi, squadre, concorrenti e partner.



Lo scozzese possiede due decenni di amministrazione di rally. Recentemente ha gestito il campionato britannico ed è un ex direttore di gara del Rally GB. Ha anche presieduto i commissari ai round WRC.



"Non stiamo pianificando enormi cambiamenti per il 2022, ma terrò d'occhio le idee per il futuro mentre la stagione procede", ha detto Campbell. "È fantastico assumere questo ruolo all'inizio del mandato ERC di WRC Promoter e non vedo l'ora di iniziare".



ERC si unisce alla piattaforma WRC



I fan possono seguire le emozioni della prossima stagione dell'ERC attraverso la piattaforma di streaming WRC+ di WRC Promoter su http://wrcplus.com/.



WRC+ è stato il riferimento per i fan per seguire il Mondiale dal 2018. Ora WRC Promoter ha aggiunto l'ERC al suo palinsesto, i fan potranno anche godersi tutto lo spettacolo delle gare in Europa.



Ogni prova speciale di ogni round sarà trasmessa in streaming dal vivo e on demand per i fan che potranno guardarla quando, dove e come vogliono.



Un team di presentatori esperti racconterà storie chiave, interviste e servizi. Filmati mozzafiato onboard, GPS in tempo reale e mappe dal vivo completano il pacchetto on-event. Inoltre i fan possono godere di un ricco archivio di video, recensioni, speciali storici e documentari.

