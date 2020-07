Ecco il nuovo itinerario del Rally di Roma Capitale

-

L'itinerario del Rally di Roma Capitale, primo round de FIA European Rally Championship, è stato aggiornato.

La base resta Fiuggi per l'evento del 24-26 luglio e si svolgerà su 15 PS per una distanza complessiva di 197,80km.



Cliccate quiper vederlo

