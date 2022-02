Il team Hyundai Portugal ha rafforzato la sua formazione in vista del primo round del Campionato Europeo Rally FIA 2022 aggiungendo il campione nazionale in carica Ricardo Teodósio.

Con il Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas che apre la stagione ERC e il 56° Rally delle Azzorre che seguirà, entrambi validi per il CPR (Campeonato Portugal de Ralis), Teodósio e il nuovo compagno di squadra Bruno Magalhães dovrebbero essere nella lotta per la vittoria in tutti e due gli eventi.



Il Team Hyundai Portugal ha pubblicato il seguente messaggio su Facebook dopo l'annuncio di oggi: "Ricardo Teodósio si unisce a Bruno Magalhães in una squadra piena di ambizione, esperienza e pronta a vincere".



Mentre il tre volte campione portoghese Magalhães è stato ingaggiato da Hyundai dal 2019, Teodósio è meglio conosciuto per i suoi successi al volante di Škoda Fabia. Così il Team Hyundai Portogallo è di nuovo a pieno regime dopo aver operato con una sola macchina nel 2021.



Magalhães e Teodósio saranno co-pilotati rispettivamente da Carlos Magalhães e José Teixeira. Gareggeranno su Hyundai i20 N Rally2.



Assieme Magalhães e Teodósio vantano cinque titoli del campionato nazionale portoghese, con Teodósio che ha battuto Armindo Araújo per la corona del 2022 per un solo punto, mentre Magalhães si è piazzato terzo in classifica.



Il Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas si svolgerà dall'11 al 13 marzo, mentre il 56° Rally delle Azzorre seguirà dal 25 al 27 marzo.

