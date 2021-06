Ken Torn ha svelato la livrea della Ford Fiesta Rally3 griffata M-Sport Poland che guiderà nel FIA European Rally Championship.

Il Campione ERC3 Junior in carica all'ORLEN 77th Rally Poland affronta una nuova sfida con le 4 ruote motrici.



“Sono felice che la macchina sia pronta per l'ERC Junior Championship - ha detto Torn - L'ho già guidata quest'anno e ho lavorato col team per svilupparla, quindi mi sento un privilegiato a portarla all'esordio in Polonia, nella gara di casa di M-Sport. Non vedo l'ora di cominciare".



Torn sarà affiancato da Kauri Pannas, con cui vinse in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli il Rally Poland 2019.

