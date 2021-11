Questa è la Opel Corsa Rally4 che Ekaterina Stratieva utilizzerà al Rally Islas Canarias, la prova decisiva del Campionato Europeo Rally FIA 2021.

La bulgara non ha mai guidato in precedenza una vettura Rally4, rendendo la 45esima edizione dell'evento spagnolo ancora più speciale per la tre volte vincitrice dell'ERC Ladies' Trophy.



"Questa sarà la mia quarta partenza al Rally Islas Canarias", ha detto Stratieva. "E' una delle migliori gare su asfalto con un sacco di spettatori, ma non è facile perché è molto specifico. Ma è un evento molto speciale perché è la prima volta che guiderò una vettura Rally4, quindi non so esattamente cosa aspettarmi, anche se sono molto eccitata dall'opportunità."



Il 45° Rally Islas Canarias si svolge dal 18 al 20 novembre.

