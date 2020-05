Ecco la livrea scelta da Vita per l’ERC Junior

-

Mattia Vita ha svelato la livrea che sfoggerà nella stagione 2020 del FIA ERC3 Junior Championship.

Il 23enne sarà al volante di una Peugeot 208 R2 gommata Pirelli, in attesa di avere la nuova 208 Rally4.



Il toscano, affiancato dal navigatore Max Bosi, prima del lockdown a marzo era riuscito a completare un test e ora non sta nella pelle al pensiero di cominciare la sua nuova avventura europea.



“Non vedo l'ora di tornare a correre - dice Vita - Dopo aver gareggiato in Italia l'anno scorso sento di avere più esperienza e spero di raggiungere le posizioni di vertice".

