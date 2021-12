Dal 2022 l’ERC imiterà il WRC includendo una Power Stage in diretta TV che darà punti bonus alla fine di ogni round.

I cinque piloti più veloci della categoria ERC1 nella prova speciale finale avranno punti extra su una scala di 5-4-3-2-1. Con un massimo di 40 punti aggiuntivi disponibili in tutta la stagione, i decimi di secondo guadagnati qui possono aumentare significativamente la lotta per il titolo.



La Power Stage sarà trasmessa in diretta sulle reti internazionali e su WRC+ All Live.



L’introduzione della Power Stage significa che i punti bonus non saranno più assegnati dopo ogni tappa.

