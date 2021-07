La Tappa 2 del Rally Liepāja andrà in diretta oggi su diverse piattaforme.

Sono 6 le PS in programma (90,92km) per i piloti del FIA European Rally Championship, che inizieranno alle 8;00 con la PS7 "Neste 1 (Paplaka)" in diretta su Facebook e YouTube, così come la PS12 "Liepāja 2 (Vecspils)" delle 14;25.



Il podio finale è previsto per le 16;10, mentre su Eurosport ed Eurosport Player alle 22;30 ci sarà il riassunto della giornata.



ERC Radio seguirà tutto l'evento live con gli inviati Chris Rawes e Julian Porter dalle 7;45.

