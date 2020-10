14 TV di 5 continenti (Africa, Asia, Europa, Oceania e Sud America) hanno firmato un accordo per avere le immagini, partendo dal programma ERC Rally Review che include parecchi highlights di ogni gara, più approfondimenti su alcuni concorrenti.



Questa spettacolare copertura si aggiunge alla già grande attività di Eurosport in oltre 70 paesi tra Asia ed Europa, con programmi dedicati e servizi giornalieri sull'ERC, ai quali si aggiunge anche ERC All Access ogni martedì dopo le gare.



RTBF tramite Auvio sfrutterà la piattaforma digitale in Belgio aggiungendosi alla lista, in modo da seguire i suoi piloti - Grégoire Munster ed Amaury Molle - e lo Spa Rally dell'11-13 dicembre.



Ecco la liste delle emittenti:



AFRICA



beIN Sports (Medio Oriente/Nord Africa)



ASIA



Eurosport (Pan-Asia)



EUROPA



Bandw.tv (Italia)



Czech TV (Repubblica Ceca)



Eurosport (Pan-Europe)



MotorTrend (UK)



Motowizja (Polonia)



MTVA (Ungheria)



ORF (Austria)



RTBF Auvio (Belgio)



Star TV (Grecia)



TG4 (Irlanda)



TV6 (Lettonia)



OCEANIA



Eurosport (Pan-Oceania)



Sky (Nuova Zelanda)



SUD AMERICA



Fox Sports (Latam)



Le altre emittenti hanno ancora l'opportunità di mostrare l'ERC 2020 con le restanti gare della stagione: tante iniziative e una programmazione di alta qualità sono disponibili.



Diretta streaming per le gare ERC 2020

In tutte le gare del FIA European Rally Championship ci saranno i live streaming di alcune PS riprese dall'elicottero e dalle telecamere all'arrivo. Sono disponibili su Facebook e YouTube, così come le conferenze stampa.



Nuova piattaforma digitale per i fan

Il promoter Eurosport Events ha lanciato due nuovi programmi online per rivedere le immagini salienti e parlare con i protagonisti tramite dibattiti durante il lockdown. ERC The Stage va in onda dopo ogni gara del campionato con alcuni piloti ospiti speciali, mentre ERC Eye of the Expert si occuperà del racconto di piloti del passato.



Gare del FIA ERC rimanenti



Rally Fafe Montelongo (Portogallo, asfalto): 2-4 ottobre

Rally Hungary (asfalto): 6-8 novembre

Rally Islas Canarias (asfalto): 26-28 novembre

Spa Rally (Belgio, asfalto): 11-13 dicembre