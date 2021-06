Sono state rivelate le opzioni di pneumatici Pirelli per l'ORLEN 77° Rally Poland, prima prova del Campionato Europeo Rally FIA 2021.

Le Pirelli per le vetture Rally2 saranno equipaggiati Scorpion da terra nelle mescole K6 e K8, con K6 e K4 disponibili per quelli in ERC Junior e ERC3 Junior.



Questi sono gli stessi pneumatici che sono provati nel campionato del mondo di rally in WRC2 e WRC3, dimostrandosi in grado di affrontare una vasta gamma di condizioni di terra. Il K8 è la mescola più morbida, il K6 quella media e il K4 quella più dura.



Terenzio Testoni, Rally Manager di Pirelli, ha detto: "Il Campionato Europeo Rally è una delle nostre arene di maggior successo, quindi siamo lieti di tornare lì per iniziare un'altra stagione, anche con molti dei nostri precedenti campioni. Il Campionato Europeo di Rally offre una sfida diversa rispetto alla serie mondiale, ma è altrettanto impegnativo - con alcune delle superfici di asfalto e terra più difficili da trovare ovunque. A differenza del Campionato del Mondo di Rally, il Campionato Europeo di Rally è caratterizzato da una competizione aperta tra diversi produttori di pneumatici, che ci permette di competere direttamente contro molti dei nostri rivali su queste strade epiche".



Alexey Lukyanuk, che ha vinto il titolo assoluto ERC nel 2018 e nel 2020 su coperture Pirelli, continuerà ad affidarsi ai prodotti dell'azienda italiana nel 2021, così come il suo nuovo compagno di squadra del Saintéloc Junior Team, Roland Poom. Altri clienti Pirelli includono Alberto Battistolli, Nikolay Gryazin, Fabian Kreim e Umberto Scandola. Tutti i piloti dell'ERC Junior e dell'ERC3 Junior usano pneumatici Pirelli come standard, mentre i pneumatici Pirelli equipaggiano un certo numero di contendenti dell'ERC2, tra cui il campione in carica Tibor Érdi Jr e il concorrente della Abarth Rally Cup Dariusz Poloński.

