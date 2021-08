Il 50° Barum Czech Rally Zlín, quarto round del FIA European Rally Championship, riserva tre sorprese ai fan del motorsport.

Roman Kresta e Tomáš Enge saranno in azione su alcune PS, mentre il presidente dell'ACCR Jan Šťovíček sarà il co-pilota di Mohammed Bin Sulayem, una figura di spicco nel mondo del motorsport, e 14 volte vincitore del Campionato FIA Rally del Medio Oriente.



Kresta, tre volte vincitore di Zlín, guiderà una caratteristica Škoda Fabia WRC gialla e blu sulla SSS "Zlín" stasera con Bin Sulayem al suo fianco. Kresta passerà poi il testimone a Enge per la prova "Březová" sabato mattina.



Bin Sulayem prenderà il volante di una Ford Fiesta Rally3 per alcune PS con il presidente Šťovíček alla guida.



"Il 50° anniversario della nostra competizione più popolare ha stimolato ad avere azione come questa", ha detto il presidente Šťovíček. "È stata un'idea immediata e tutto è stato organizzato davvero all'ultimo minuto. Penso che soprattutto la breve performance di Roman Kresta e Tomáš Enge sarà una vera delizia per i fan. Devo anche dire che è un grande onore per il Barum Rally, i suoi organizzatori e l'Autoclub dare il benvenuto nel nostro paese al signor Mohammed Bin Sulayem, che dopo la sua carriera di successo nelle corse è diventato membro del Consiglio mondiale dello sport automobilistico della FIA, partecipa al suo sviluppo ed è una delle personalità più importanti del mondo dei motori".



Kresta ha detto: "Sarà un po' un ricordo dei vecchi tempi per me. Molte persone potrebbero non ricordarsi di me con la Fabia, ma l'ho guidata nel rally WRC in Germania in passato. Questa volta correrò solo nella prova superspeciale della città, ma spero che anche questa breve uscita faccia piacere ai fan".



L'ex pilota di Formula Uno e tuttofare del motorsport Enge ha aggiunto: "Sono contento di essere al volante di una macchina WRC dopo molto tempo, soprattutto dividendola con Roman Kresta. Originariamente avevo pianificato di partire al Barum Rally all'interno dello Star Rally Historic, ma purtroppo non è stato possibile a causa di impegni di lavoro. Ma alla fine, grazie a questo, ho potuto accettare l'offerta di fare un giro con la Fabia WRC e sono contento di poter almeno brevemente accontentare tutti i fan di questa bella competizione nell'anno del suo 50° anniversario."



PROGRAMMA



Venerdì 27 agosto

15h00: partenza Star Rally

16h10: partenza ADAC Opel e-Rally Cup

16h30: selezione Top15 per la Tappa 1 del Barum Czech Rally Zlín

16h50: Roman Kresta/Tomáš Enge/Mohammed Bin Sulayem alla partenza

17h00: cerimonia di inizio del Barum Czech Rally Zlín

17h00: Bugatti GP - SSS Zlín, primo passaggio

17h30: SSS Zlín, dimostrazione

18h00: Bugatti GP - SSS Zlín, secondo passaggio

18h30: sfilata auto Green Rally

18h55: Roman Kresta/Mohammed Bin Sulayem nella SSS Zlín

19h00: Star Rally Historic

20h45: Roman Kresta/Mohammed Bin Sulayem nella SSS Zlín

21h15: inizio SSS Zlín



Sabato 28 agosto

08h50: Tomáš Enge/Mohammed Bin Sulayem sulla PS2 Březová

09h00: ADAC Opel e-Rally Cup - PS2 Březová

09h31: Barum Czech Rally Zlín - PS2 Březová

12h36: Star Rally - PS2 Březová

14h06: Total Energies Green Rally - PS2 Březová

