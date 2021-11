Emma Falcón e Ekaterina Stratieva saranno portabandiera del FIA Women in Motorsport, che incoraggia la partecipazione delle donne in tutti gli aspetti di questo sport, al Rally Islas Canarias, ultimo round del FIA European Rally Championship (18-20 novembre).

Insieme all'ungherese Adrienn Vogel e all'italiana Rachele Somaschini, la spagnola e la bulgara sono regolarmente presenti negli eventi ERC e disputeranno la finale su asfalto rispettivamente con una Citroën C3 Rally2 e una Opel Corsa Rally4.La Falcón ha seguito la britannica Catie Munnings e l'italiana Tamara Molinaro vincendo l'ERC Ladies' Trophy nel 2018, mentre la Stratieva ha ottenuto il premio per la terza volta nel 2019 quando ha battuto Nabila Tejpar, pilota britannica che è passata alle Rally2 in questa stagione."Questa sarà la mia quarta partenza al Rally Islas Canarias", ha detto la Stratieva. "E' una delle migliori gare su asfalto con un sacco di spettatori, ma non è facile perché è molto specifico. Ma è un evento molto speciale perché è la prima volta che guiderò una macchina Rally4, quindi non so esattamente cosa aspettarmi, anche se sono molto eccitata dall'opportunità".Oltre a un certo numero di donne pilota, diverse navigatrici hanno ottenuto successo nell'ERC in questa stagione, con la spagnola Sara Fernández che ha combattuto contro Szymon Gospodarczyk finendo seconda nella classifica a loro dedicata.Jindřiška Žáková ha accompagnato il suo collega Erik Cais in diverse vittorie in PS nel 2021, mentre Tania Canton è con Simone Campedelli nella sua prima stagione ERC con il Team MRF Tyres.Virginia Lenzi ha affiancato Andrea Mabellinivincendo il Clio Trophy by Toksport WRT, mentre la rumena Francesca Maior ha aiutato suo fratello Norbert a conquistare un podio ERC3 Junior.La finlandese Enni Mälkönen ha aiutato Sami Pajari a ottenere una doppia vittoria ERC3/ERC3 Junior all'ORLEN Rally Polonia a giugno, quando la francese Lucie Baud ha navigato Mathieu Franceschi al secondo posto.L'esperienza di Kateřina Janovská ha aiutato il debuttante Daniel Polášek, mentre Georgia Ascalone, Silvia Gallotti, Karolína Jugasová, Ditte Kammersgaard, Anna Marís Kovács e Ivett Notheisz hanno partecipato ad eventi ERC nel 2021. Amelia Blanco e Alba Sánchez si uniranno alla lista al Rally Islas Canarias.Clicca QUI per saperne di più su FIA Women in Motorsport