1: primo podio assoluto per la coppia del Rallye Team Spain formata da Efrén Llarena e Sara Fernández con una Rally2.



2: al debutto in ERC1 Junior, Grégoire Munster e Louis Louka hanno vinto due eventi.



3: Ola Jr Nore e Rachele Somaschini hanno corso il Rally Hungary con la nuova Renault Clio RSR Rally5 della Toksport WRT.



4: Alexey Lukyanuk ha regalato il primo titolo assoluto al Saintéloc Junior Team.



5: il russo ha regalato il titolo alla Citroën per la prima volta da quando Simon Jean-Joseph nel 2007 si impose con la C2 S1600.



6: dopo aver perso nel 2019 il titolo, Ken Torn si è riscattato in ERC3/ERC3 Junior con la Ford Fiesta Rally4.



7: al debutto nei rally internazionali, Andrea Mabellini si è aggiudicato la Abarth Rally Cup.



8: il Rally di Roma Capitale è stato il primo evento internazionale a svolgersi dopo la chiusura per pandemia di COVID-19.



9: Tibor Érdi Jr ha vinto le quattro gare ERC2 e il suo terzo titolo di categoria.



10: Pirelli ha vinto i titoli coi suoi piloti in ERC1, ERC2, ERC3, ERC1 Junior, ERC3 Junior ed Abarth Rally Cup.



11: Adrienn Vogel è stata la miglior donna al via al debutto nell'ERC.



12: per la prima volta nella serie sono andati a punti i Top15.



13: Miko Marczyk (ORLEN Team) ha vinto la sua prima PS nella prima del Rally Hungary ritrovandosi in testa.



14: Adrien Fourmaux ha centrato la sua prima vittoria nell'ERC al Rally Islas Canarias con la Ford Fiesta R5 MkII gommata Michelin.



15: Andreas Mikkelsen è tornato a correre dopo 8 anni nell'ERC al Rally Hungary vincendolo.



16: Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy) ha preso i suoi primi punti nell'ERC al Rally Fafe Montelongo dopo due ritiri.



17: Zelindo Melegari ha vinto l'ERC2 al Rally di Roma Capitale, rientrando in azione dopo l'incidente che mise lui e Corrado Bonato KO al Barum Czech Rally Zlín del 2019.



18: il Rally Fafe Montelongo si è svolto come gara ERC per la prima volta.



19: in Portogallo c'è stato anche il debutto della nuova Alpine A110 RGT della CHAZEL Technologie Course (nella foto).



20: dopo il debutto al Rally Hungary del 2019, il P1 Racing Fuels Podium Challenge ha premiato i primi 3 di ERC1 ed ERC2 ad ogni gara.